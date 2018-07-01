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Для начала работы антикоррупционного суда созданы все необходимые условия

Вчера, 17:54 citynews.net.ua | Напечатать

Для начала работы Высшего антикоррупционного суда в Украине созданы все необходимые условия.

Об этом сказал в среду, 4 июня, президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса, передает пресс-служба главы государства.

"На сегодняшний день мы имеем все основания для того, чтобы напряженно работать чтобы запустить антикоррупционный суд в этом году", - сказал Порошенко. Он также подчеркнул, что в законе были найдены модели участия иностранных экспертов, найденные прозрачные механизмы формирования совета экспертов.

Также в документе были учтены все рекомендации Венецианской комиссии.

"И президент Венецианской комиссии господин Букиккио сразу же сделал заявление, что принятый закон полностью соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, которые поступили в Верховную раду", - сказал он. Порошенко отдельно обратил внимание на вопрос так называемой поправки относительно рассмотрения дел.

В частности, первое чтение президентского законопроекта абсолютно четко предусматривало то, что с момента создания антикоррупционного суда все дела, которые рассматриваются в любых юрисдикциях, переходят к созданного антикоррупционного суда. Он выразил надежду, что "Верховная изъян найдет в себе силы и президентский вариант первого чтения будет учтен в законопроекте". Президент сообщил, что поручил Министерству иностранных дел обратиться к соответствующих международных организаций, которые должны обеспечить предоставление кандидатур в совет международных экспертов. Он также обратился к Высшей квалификационной комиссии судей, чтобы были созданы все условия для формирования конкурсов для кандидатов в судьи антикоррупционного суда.


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