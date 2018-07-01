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В Узбекистане при попытке ограбления банка задержали троих украинцев

Вчера, 16:44 citynews.net.ua | Напечатать

В Узбекистане правоохранители во вторник, 3 июля, задержали троих граждан Украины за попытку ограбления банка.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства внутренних дел Узбекистана. По данным МВД страны, задержание прошло в Ташкенте. 

Правоохранителями установлено, что украинцы 16 мая 2018 года открыли депозитные ячейки в банке. Позже они попытались вскрыть ячейки специальными инструментами. В этот момент их и задержали. Отметим, при этом фамилии задержанных не называются. Указано что это граждане "Ш.Б.", "Б.В." и ранее судимый - "А.С", с которым первые два якобы вступили в сговор.


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