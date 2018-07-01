Кабмин назначил нового замминистра финансов

Сегодня, 4 июля, по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой Кабинет Министров назначил на должность заместителя министра финансов Юрия Гелетия, сообщает пресс-служба Минфина.

С октября 2015 до июля 2018 Юрий Гелетий занимал должность директора Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины, где, в частности, занимался вопросами стратегического реформирования государственного банковского сектора, развития рынка финансовых услуг, рынка ценных бумаг.

В должности заместителя министра финансов Гелетий продолжит работу над стратегией развития государственного банковского сектора, управлением и реформированием государственных банков, небанковского сектора и публичных инвестиций и инноваций.

Министерство финансов приветствует это решение правительства и благодарит за содействие в формировании в Минфине профессиональной команды единомышленников - опытных управленцев, которые помогут в быстром и эффективном внедрении необходимых для страны реформ.