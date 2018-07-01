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Избили и отобрали все вещи и продукты: Суд РФ оставил Павла Гриба в СИЗО до 20 декабря

Сегодня, 10:26 citynews.net.ua | Напечатать

Заключенного в РФ украинца Павла Гриба российский суд оставил под стражей до 20 декабря.

Об этом сообщил отец Павла Игорь Гриб в Facebook.

"Решение суда прогнозируется - оставить под стражей до 20 декабря и назначить предварительные слушания на 9 июля в "Северо-Кавказском окружном военном суде" в закрытом режиме", - написал Игорь Гриб.

Также отец заключенного сообщил, что, по информации адвоката, Павел находится в подавленном и истощенном состоянии.

"Адвокат Марина Дубровина сообщила, что Павел выглядит очень истощенным и подавленным. Он не может приобрести ни медикаментов, ни продуктов питания, потому что Росфинмониторинг уже как 3 месяца запретил отправлять денежные переводы. В камере очень знойно и душно. Молимся, чтобы Павел выдержал эти пытки", - отметил Гриб-старший.

Кроме того, он сообщил, что Павел находится в плохом состоянии из-за избиения и проблем со здоровьем.

"Адвокат Марина Дубровина пробилась СИЗО-4 на свидание к Павлу. Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне ему передали украинские консулы. Он остался в одних шортах и ​​майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет. По словам Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и дальнейшем. Один сильный удар в область живота может привести к разрыву обратной вены, как следствие - внутреннее кровотечение и смерть. Никто не сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь. Павла постоянно мучает сильная головная боль, слабость. Отсутствие лекарств только ухудшает и без того ужасное состояние здоровья", - сообщил отец политзаключенного.


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