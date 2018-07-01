» » По факту массового отравления в детском лагере под Киевом завели дело

По факту массового отравления в детском лагере под Киевом завели дело

Сегодня, 10:12 citynews.net.ua | Напечатать

Прокуратурой Киевской области по факту отравления 12 детей в оздоровительном лагере санаторного типа «Славутич» в сведения внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) УК Украины, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 2 июля текущего года, 11 воспитанников спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по художественной гимнастике СДЮШОР «Школа Дерюгиных» обратились в медпункт санатория с жалобами на расстройство пищеварения, слабость и головную боль.

Кроме того, в реанимационное отделение КУ «Переяслав-Хмельницкий ЦРБ» доставлена еще одна 8-летнюя девочка, которая сейчас находится в тяжелом состоянии.

В настоящее время принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных в этом лиц к ответственности.

Следует добавить, что в производстве хозяйственных судов рассматриваются дела по искам прокуратуры Киевской области по возврату имущества детского лагеря «Славутич» в государственную собственность. Прокуратурой Киевской области установлено, что общество, которое арендует государственное имущество, незаконно провело его реконструкцию и безосновательно оформило право собственности на детский лагерь.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:36

У луганского боксера Дениса Беринчика умер сын

Сегодня, 14:30

На Донбассе задержали мужчин, которые проходят как боевики в базе «Миротворца»

Сегодня, 13:59

Кабмин изменил правила пересечения границы для украинцев

Сегодня, 13:00

В районе ООС состоялись военные учения с использованием танков и БМП

Сегодня, 11:59

КПВВ Донбасса работают в штатном режиме

Сегодня, 10:54

В прифронтовом Крымском ночью сгорел жилой дом: люди остались без всего имущества и одежды (фото)

Сегодня, 10:42

Местные бюджеты Луганщины получили почти 8 млн гривен от лицензирования алкоголя и табака

Сегодня, 10:15

Матиос: списки иностранцев, воевавших на Донбассе на стороне боевиков, переданы в международный суд

Сегодня, 09:13

За сутки в зоне ООС зафиксировано 17 обстрелов

Вчера, 19:59

Боевики обстреляли украинские позиции возле Авдеевки и Водяного

Вчера, 17:40

На Донбассе активизировалась воздушная разведка

Вчера, 17:00

В ОРЛО 25 человек заболели корью

Новости Украины:

Сегодня, 14:57

Кабмин назначил нового замминистра финансов

Сегодня, 13:59

Кабмин изменил правила пересечения границы для украинцев

Сегодня, 13:40

Во Львове током убило парня, залезшего на крышу вагона

Сегодня, 13:02

В Ровенской области сожгли авто замглавы района

Сегодня, 12:17

В лифте столичной многоэтажки жестоко убили женщину (фото 18+)

Сегодня, 11:55

Нацбанк разрешил подсанкционным компаниям осуществлять платежи в бюджет

Сегодня, 10:49

В Волновахе 80-летний мужчина жил более трех недель с трупом дочери

Сегодня, 10:26

Избили и отобрали все вещи и продукты: Суд РФ оставил Павла Гриба в СИЗО до 20 декабря

Сегодня, 10:12

По факту массового отравления в детском лагере под Киевом завели дело

Сегодня, 09:58

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине 4-6 июля

Сегодня, 09:29

В оккупированном Крыму продали три украинских санатория

Вчера, 19:55

«Укроборонпром» на 40% сократил административный аппарат

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 



^Наверх

 