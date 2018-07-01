В оккупированном Крыму продали три украинских санатория

В оккупированном Крыму продали три украинских санаторияСегодня, 09:29
Российские власти в оккупированном Крыму продали акции украинских санаториев "Мисхор", "Дюльбер" и "Ай-Петри" за 1,5 миллиарда рублей (около 620 миллионов гривен). Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-служба российского министерства имущественных и земельных отношений Крыма.
Ранее эти санатории находились в государственной собственности.
Оккупационные власти решили их продать из-за того, что "высокий уровень износа санаториев требует значительных инвестиций".
Победителем в аукционах стало ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов".