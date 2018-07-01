Полторак уволил начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы за халатное отношение к службе

Министр обороны Украины Степан Полторак уволил начальника квартирно-эксплуатационного отдела Одессы, полковника Александра Шила за халатное отношение к службе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства обороны Украины. Как сообщается, решение было принято сегодня, 3 июля 2018 года, после проведения служебного расследования.

"Принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности начальника квартирно-эксплуатационного отдела города Одессы Южного территориального КЭУ Вооруженных сил Украины, полковника Александра Шила, с наложением на него взыскания (увольнение с военной службы из-за служебного несоответствия)", - говорится в сообщении. Отмечается, что соответствующее решение принято из-за неудовлетворительного отношения полковника к служебным обязанностям и халатного отношения к службе