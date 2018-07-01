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Украинца Гриба в РФ будут судить за "содействие в подготовке взрыва в Сочи"

Вчера, 17:04 citynews.net.ua | Напечатать

Украинца Павла Гриба в Российской Федерации будут судить за "содействие в подготовке взрыва на школьном выпускном в Сочи".

Об этом заявила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало, сообщает "Интерфакс-Юг".

В частности, Катькало заявила, что уголовное дело по Грибу уже передано на рассмотрение в суд.

"В Северо-Кавказский окружной военный суд поступило уголовное дело обвиняемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 205.1 (содействие в террористической деятельности)", - заявила она, отметив, что предварительные слушания пройдут 9 июля в закрытом режиме. Как сообщается, по данным российского следствия, Гриб якобы в марте-мае 2017 года переписывался через интернет со школьницей из Сочи и "убеждал ее заложить и привести в действие взрывное устройство на выпускном вечере 30 июня 2017 года". Также сообщается, что сегодня, 3 июля, суд в РФ продлил арест Грибу до 19 декабря 2018 года.


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