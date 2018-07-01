Минагрополитики заявляет, что закупку молока пока запрещать не будут

До 1 января 2020 года молоко второго класса будет приниматься перерабатывающими предприятиями на любые цели. Об этом заявила заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Елена Ковалева, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

По ее словам, с 1 января 2020 по 1 января 2022 будет установлен переходный период, в течение которого молоко 2-го сорта будет продолжать приниматься, но уже исключительно в технических целях для производства непищевых продуктов (например, кормов для животных или казеина).

«С 1 июля ничего не изменилось, молоко 2-го сорта не отменили. Селяне и все те, кто производит молоко, могут спокойно его сдавать на предприятия до 1 января 2020 года. То есть, на основании действующего законодательства до 2020 года молоко абсолютно всех сортов, в том числе и второго, принимается и используется молокоперерабатывающими предприятиями для пищевых целей», - отметила Ковалева.

Вместе с этим, с целью повышения качества молока и установления единых, адаптированных к нормам ЕС требований по безопасности, качеству и гигиене при производстве и введении в оборот молока, молозива и молочных продуктов, Минагрополитики был разработан проект приказа «Об утверждении Требований к безопасности и качеству молока и молочных продуктов ».

Указанные требования имеют целью ввести надлежащую производственную практику производства, переработки, введения в оборот молока и молочных продуктов.

Для обеспечения надлежащего качества и безопасности при производстве молока государство оказывает значительную финансовую поддержку. Так, воспользоваться средствами и повысить качество своей продукции производители могут в рамках программы поддержки животноводства (4 млрд на 2018 год) и программы развития фермерства и кооперации (1 млрд грн).

«Когда 30% молока, которое идет на переработку, это молоко второго сорта, то очевидно, что необходимо время и условия, для того, чтобы селяне или те, кто производят молоко второго сорта, имели возможность переориентироваться, перестроиться. Поэтому государство осуществляет и финансовую поддержку, и информационную», - подчеркнула Ковалева.

Как известно, на сегодня осуществлено начисление дотаций физическим лицам за выращивание молодняка КРС в сумме 6,7 млн грн, сельхозпредприятиям за содержание коров в объеме 259,2 млн грн и компенсация процентов по кредитам в объеме 21,4 тыс. гривен.