В Мариуполе чиновника АМПУ разоблачили на взятке

В Мариуполе на вымогательстве и получении неправомерной выгоды во вторник, 3 июля, задержали чиновника Администрации морских портов Украины.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области. Речь идет о капитане морского порта Мариупольского филиала ГП "Администрация морских портов Украины".

"Установлено, что 54-летний чиновник, используя служебное положение, ввел противоправный механизм вымогания и получения неправомерной выгоды за ускорение и выдачу документов, удостоверяющих личность моряков и подтверждающие их квалификацию. В случае несогласия с его предложением мужчина умышленно затягивал сроки выдачи документов, таким образом склоняя граждан к передаче ему денежных средств", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что сегодня, 3 июля, указанное лицо задержано во время очередного этапа вымогательства и получения взятки в сумме 3500 гривен. В служебном кабинете и по месту жительства капитана сейчас проводятся обыски. "Капитана морского порта задержан, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины", - добавили в прокуратуре