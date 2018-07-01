В Азовском море ФСБ РФ задержала 2 судна, следовавших в Мариуполь и обратно

В Азовском море ФСБ РФ задержала 2 судна, следовавших в Мариуполь и обратноСегодня, 12:54
В ночь с 2 на 3 июля в Азовском море на юг от Бердянска почти в одной точке корабль береговой охраны ФСБ Российской Федерации задержал два судна, следовавших в Мариуполь и обратно. Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.
По его данным, первое судно было задержано 2 июля ориентировочно в 20:30 по московскому времени на расстоянии 12 морских миль (22 км) к югу от Бердянской косы.
Задержанным судном оказался турецкий сухогруз HALISDEMIR, который шел из Мариуполя в Туркели (Турция). Продолжительность задержки – около 2 часов.
Второе судно было задержано 3 июля ориентировочно в 00:30 по московскому времени на расстоянии 11 морских миль (20 км) к югу от Бердянской косы.
Это был турецкий сухогруз NAZLIM, следовавший в Мариуполь. Продолжительность задержки – около 3 часов.