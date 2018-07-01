В Киеве в ночь на 4 и 9 июля продлят работу общественного транспорта

В Киеве в ночь на 4 и 9 июля будет продлена работа общественного транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В ночь с 3 на 4 июля и в ночь с 8 на 9 июля столичный метрополитен продлит работу на 1 час", - говорится в сообщении. Как отмечается, изменения в работе общественного транспорта вводятся из-за проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, который начинается сегодня, 3 июля.

Кроме метро на один час продолжат движение автобусы и маршрутные такси на маршрутах, которые проходят возле станций метро после прохождения последних пар поездов.