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В Киеве в ночь на 4 и 9 июля продлят работу общественного транспорта

Сегодня, 11:26 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве в ночь на 4 и 9 июля будет продлена работа общественного транспорта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

"В ночь с 3 на 4 июля и в ночь с 8 на 9 июля столичный метрополитен продлит работу на 1 час", - говорится в сообщении. Как отмечается, изменения в работе общественного транспорта вводятся из-за проведения музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, который начинается сегодня, 3 июля.

Кроме метро на один час продолжат движение автобусы и маршрутные такси на маршрутах, которые проходят возле станций метро после прохождения последних пар поездов.


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