В Житомирской области задержали контрактника, воровавшего детали боевых машин

Сотрудники военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона вместе со следователями следственного отдела Радомышльского отдела полиции задержали военнослужащего военной службы по контракту, который воровал детали боевых машин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры. Отмечается, что военного задержали 27 июня.

По данным следствия, в течение двух недель июня указанный военнослужащий - мастер мастерской одной из воинских частей, расположенной в пгт Городок Радомышльского района, имея свободный доступ к боевой технике, которую он обслуживал, демонтировал и похитил из боевой машины 9А330 "Тор" блоки с электронными платами и элементы плат, которые содержат драгоценные металлы: серебро, золото и платину. Сумма ущерба будет установлена после проведения экспертизы.

Сообщается, что в ходе проведения первоочередных следственных действий похищенное имущество было найдено и возвращено и сейчас специалисты восстанавливают боевой комплекс. Отметим, боевая система "Тор" - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионной звена, предназначенный для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, планирующих авиабомб (управляемых авиабомб), самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс".