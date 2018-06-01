Клыха эпатировали из колонии в психбольницу

Украинского политзаключенного Кремля Станислава Клыха эпатировали из колонии в психиатрическую больницу. Об этом заявила его мать Тамара Ивановна, сообщает «Прямой».

Она рассказала, что во время последней встречи с Клыхом адвокат заметил значительное ухудшение его здоровья.

Последний раз Станислав разговаривал со своей мамой 7 июня. Тогда он сообщил о состоянии своего здоровья и сказал, что объявляет голодовку.

«На сегодня я заказала разговор с ним, но он не состоялся, потому что его отправили в психиатрическую больницу», - заявила Тамара Клых.