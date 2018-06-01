Порошенко: Двери НАТО открыты для Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что двери НАТО для Украины открыты, и стране нужно настойчиво работать над проведением реформ.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Двери НАТО для Украины открыты, и нам нужно упорно работать над проведением реформ. Закон о национальной безопасности, который подпишу в ближайшее время, создает для этого важный базис. Его имплементация - важный этап реформирования сектора безопасности и обороны", - подчеркнул глава государства.