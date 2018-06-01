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Нацполиция задержала сутенера на границе со Словакией

Сегодня, 17:05 citynews.net.ua | Напечатать

На границе с Польшей в пункте пропуска "Грушев-Будомеш" правоохранители задержали сутенера, который пытался продать двух девушек в сексуальное рабство в Словакию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что 25-летний житель Волынской области подыскивал молодых девушек, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, и вербовал для работы за рубежом. Жертвам он обещал высокую зарплату. За каждую "работницу" волынянин получал вознаграждение в 300 евро.

Правоохранители задержали мужчину, когда он пытался пересечь границу. Обеих девушек в возрасте 20 и 25 лет вернули домой.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Кроме того, правоохранители устанавливают работодателей злоумышленника на территории Словакии.


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