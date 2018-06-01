В Житомире ранили ножом заместителя командующего десантно-штурмовых войск

В Житомире 27 июня 2018 года возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины полковник Павел Щербань.

Об этом сообщает командование десантно-штурмовой войск ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

"27 июня в вечернее время в г. Житомир возле продуктового магазина получил ножевое ранение заместитель командующего ДШВ ВС Украины полковник Щербань П.Р. В настоящее время офицер находится на лечении, угрозы жизни нет. Командование ДШВ ВС Украины надеется на скорейшее выздоровление полковника Щербаня П .Р." - отмечается в сообщении. Указано, что по факту нанесения преднамеренных, тяжких телесных повреждений Национальной полицией Житомира проводятся необходимые следственные действия.