На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Почти пол тысячи граждан утонули в водоемах страны с начала года. Только с начала июня количество погибших составляет более 170 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение гражданами правил безопасного поведения.