» » В Харькове участникам АТО (ООС) выделили землю

В Харькове участникам АТО (ООС) выделили землю

Сегодня, 14:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Харькове состоялась очередная жеребьевка 120 земельных участков между участниками АТО (ООС)

Воины получат земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства на территории Барвенковского и Волчанского районов, сообщает пресс-служба ХОГА.

Как отметил в начале мероприятия начальник ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Евгений Оберемок, право бойцов на землю в нашем регионе реализуется стабильно.

«Руководитель области Юлия Светличная уделяет особое внимание реализации прав участников АТО (ООС) на получение земли. Напомню, что по результатам прошлого года Харьковщина заняла второе место среди регионов Украины по выделению земельных участков участникам АТО (ООС), предоставив 4095 разрешений на разработку документации по землеустройству», - отметил Евгений Оберемок.

Так, с июля 2014 года по настоящее время в ГУ Госгеокадастра в Харьковской области поступило от участников АТО (ООС) 12634 заявления на оформление земельных участков. Было предоставлено 9497 разрешений на разработку документации по землеустройству на общую площадь 12597 га.

«Выдано 6942 приказа об утверждении документации по землеустройству и передаче в собственность земельных участков общей площадью 8558 га, из них 2562 земельных участка - для ведения садоводства площадью 300 га, 4380 земельных участков - для ведения ЛКХ площадью 8257 га», - предоставили данные в ГУ Госгеокадастра.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

На Донбассе за сутки зафиксировано 4 пролета беспилотников боевиков

Сегодня, 17:37

Украина готова передать РФ 23 россиянина, осужденных за подготовку терактов

Сегодня, 17:00

Северодонецкая мэрия отказалась брать в аренду помещения Ледового дворца спорта

Сегодня, 16:36

С июля начнет действовать автобусное сообщение Северодонецк-Щецин

Сегодня, 16:02

Боевики недосчитались одного танка возле Голубовского (фото)

Сегодня, 15:38

Количество переселенцев, получающих пенсии, выросло

Сегодня, 15:00

«ЛНРовцы» арестовали мужчину за «надругательство над флагом»

Сегодня, 14:50

За минувшие сутки на Донбассе ликвидированы 9 боевиков, еще 8 ранены

Сегодня, 14:32

На Луганщине продолжают ликвидировать последствия непогоды (фото)

Сегодня, 14:14

Боевики размещают на оккупированных территориях танки и "Грады"

Сегодня, 12:57

Возле Кураховской ТЭС произошел пожар

Сегодня, 12:51

Координатор ОБСЕ посетит тюрьмы в ОРДЛО

Новости Украины:

Сегодня, 18:33

Клыха эпатировали из колонии в психбольницу

Сегодня, 18:24

Порошенко: Двери НАТО открыты для Украины

Сегодня, 17:20

Украинцы вторые сутки не могут вылететь из Туниса

Сегодня, 17:05

Нацполиция задержала сутенера на границе со Словакией

Сегодня, 17:04

В Житомире ранили ножом заместителя командующего десантно-штурмовых войск

Сегодня, 15:26

На водоемах Украины с начала года погибли почти 500 человек

Сегодня, 14:45

В Харькове участникам АТО (ООС) выделили землю

Сегодня, 14:16

Кольченко написал заявление о встрече с омбудсменом

Сегодня, 12:38

Еще один украинский узник Кремля объявил голодовку

Сегодня, 11:46

В ГСЧС рассказали о последствиях непогоды в Украине

Сегодня, 10:59

Совет ЕС продлит экономические санкции против России еще на полгода

Сегодня, 10:28

В Грузии Саакашвили приговорили к 6 годам тюрьмы

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 