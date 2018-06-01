В Харькове участникам АТО (ООС) выделили землю

В Харькове состоялась очередная жеребьевка 120 земельных участков между участниками АТО (ООС)

Воины получат земельные участки для ведения личного крестьянского хозяйства на территории Барвенковского и Волчанского районов, сообщает пресс-служба ХОГА.

Как отметил в начале мероприятия начальник ГУ Госгеокадастра в Харьковской области Евгений Оберемок, право бойцов на землю в нашем регионе реализуется стабильно.

«Руководитель области Юлия Светличная уделяет особое внимание реализации прав участников АТО (ООС) на получение земли. Напомню, что по результатам прошлого года Харьковщина заняла второе место среди регионов Украины по выделению земельных участков участникам АТО (ООС), предоставив 4095 разрешений на разработку документации по землеустройству», - отметил Евгений Оберемок.

Так, с июля 2014 года по настоящее время в ГУ Госгеокадастра в Харьковской области поступило от участников АТО (ООС) 12634 заявления на оформление земельных участков. Было предоставлено 9497 разрешений на разработку документации по землеустройству на общую площадь 12597 га.

«Выдано 6942 приказа об утверждении документации по землеустройству и передаче в собственность земельных участков общей площадью 8558 га, из них 2562 земельных участка - для ведения садоводства площадью 300 га, 4380 земельных участков - для ведения ЛКХ площадью 8257 га», - предоставили данные в ГУ Госгеокадастра.