Кольченко написал заявление о встрече с омбудсменом

Украинский политзаключенный Александр Кольченко написал заявление о встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой и украинским консулом в Екатеринбурге Георгием Закраевским. Об этом сообщается в письме, которое со слов Кольченко записали адвокаты Уральской правозащитной группы во время посещения заключенного.

Письмо опубликовала член Общественной наблюдательной комиссии в Челябинской области Татьяна Щур на своей странице в Фейсбуке.

"Во время встречи с адвокатом мной написаны заявления на имя начальника НК-6 Тордова Д.М. о встрече с консулом Украины в. Екатеринбурге Закраевським Г. и уполномоченного по правам человека Украины Денисовой Л., которые будут переданы мной через администрацию начальнику колонии ", - написал Кольченко в письме.

Кольченко рассказал о состоянии своего здоровья. По его словам, сейчас он чувствует себя нормально. "Мой сегодняшний вес 63 кг. Чувствую себя нормально ", - отметил Кольченко