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В Польше на стройке погиб украинец

Сегодня, 12:41 citynews.net.ua | Напечатать

Вчера, 27 июня, на строительной площадке в польском Вроцлаве, где сооружают офисный комплекс (между улицами Лигницька и Яворская), погиб рабочий из Украины, сообщает Польское Радио.

На мужчину упали элементы конструкции лестницы. Чтобы извлечь его, пожарные использовали подъемный кран, им помогали полицейские и рабочие, вся операция длилась 2 часа.

Однако, к сожалению, 46-летнего мужчину не удалось спасти, он скончался от полученных травм, сообщил представитель Городской комендатуры полиции Лукаш Дутковяк.

Пока неизвестно, почему лестница рухнула. Дело изучает полиция и прокуратура. На место трагедии прибыли также инспекторы Государственной инспекции труда. Работа на строительной площадке прекращена.


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