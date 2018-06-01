» » 144 населенных пункта из-за непогоды остались без света

144 населенных пункта из-за непогоды остались без света

Сегодня, 10:40 citynews.net.ua | Напечатать

Сто сорок четыре населенных пункта в 5 областях Украины обесточены в результате осложнения погодных условий, - сообщает пресс-служба ГСЧС. 

"Ночью 28 июня в результате осложнения погодных условий (гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 144 населенных пункта в 5 областях, а именно: Полтавская - 58 н.п., Днепропетровская - 52 н.п., Киевская - 28 н.п., Кировоградская - 3 н.п. и Запорожская - 3 н.п. ", – говорится в сообщении. 

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:31

На Донбассе за сутки ликвидировали 10 боевиков

Сегодня, 10:54

РФ перебросила в Азовское море 40 боевых кораблей

Сегодня, 09:58

Боевики обстреляли Зализное из минометов калибром 82-мм

Сегодня, 09:23

За сутки в зоне ООС зафиксировано 32 обстрела

Вчера, 18:38

В Минске договорились о перемирии с 1 июля

Вчера, 17:44

Порошенко продлил налоговые и таможенные льготы на период ООС

Вчера, 17:31

Украина ожидает подписания президентом Европарламента решения о выделении 1 млрд евро

Вчера, 16:03

Марчук: РФ в Минске не соглашается на создание "зоны безопасности"

Вчера, 15:19

Украинские артиллеристы провели учения возле админграницы с оккупированным Крымом

Вчера, 14:34

На КПВВ "Майорское" умер человек

Вчера, 14:12

Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины

Вчера, 13:14

Полиция задержала серийного вора интернет-кабеля в Северодонецке

Новости Украины:

Сегодня, 11:28

Киевское метро может заговорить голосом Леся Подервянского

Сегодня, 10:40

144 населенных пункта из-за непогоды остались без света

Сегодня, 09:59

ЕСПЧ объединил 4 межгосударственных заявления Украины против РФ в два дела

Сегодня, 09:30

Украина отмечает день Конституции

Вчера, 18:30

В Винницкой области на праздновании выпускных вечеров отравились 62 человека

Вчера, 18:07

На Полтавщине из зала суда сбежал особо опасный преступник

Вчера, 17:47

В Запорожье обнаружили нелегальный цех по изготовлению патронов

Вчера, 17:28

В Греции за перевозку нелегалов осуждены более 150 украинцев

Вчера, 15:19

Украинские артиллеристы провели учения возле админграницы с оккупированным Крымом

Вчера, 14:12

Парубий подписал закон о национальной безопасности Украины

Вчера, 13:13

В Мариуполе девочка выпала из окна

Вчера, 12:59

В Житомирской области задержали преступную группу по подозрению в покушении на убийство полицейского

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 