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В Житомирской области задержали преступную группу по подозрению в покушении на убийство полицейского

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

В Житомирской области задержали преступную группу по подозрению в покушении на убийство полицейскогоВ Житомирской области задержали участников преступной группы по подозрению в покушении на убийство сотрудника полиции.

Об этом сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как отмечается, злоумышленники прикрепили к автомобилю сотрудника полиции самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением. В настоящее время задержаны пятеро участников группы, которые совершали тяжкие преступления на территории трех регионов Украины.

По словам Князева, в течение весны 2018 года сотрудниками криминальной полиции была задокументирована преступная деятельность группировки, которая совершала разбойные нападения на помещения граждан. Злоумышленники действовали дерзко, проникая в помещения граждан ночью. Связывали своих жертв и пытали. Действовали на территории Киевской, Житомирской и Винницкой области. Их целью было завладение денежными средствами, ювелирными изделиями те другими ценностями.

Он также отметил, что в мае 2018 года в Киевской области работники криминальной полиции задержали часть преступной группировки во время совершения аналогичного правонарушения. В то же время те участники, которые не были задержаны, начали выносить угрозы сотрудникам полиции.

Так, работнику управления внутренней безопасности в Житомирской области и некоторым сотрудникам криминальной полиции поступали сообщения вроде: "вы за это пострадаете". "Несколько дней назад эти угрозы перешли в реальную ситуацию. Злоумышленники приняли решение совершить убийство работника полиции. Заминировали его автомобиль самодельным взрывным устройством. И только по воле судьбы этот работник не погиб", - рассказал Князев.

Он также добавил, что за несколько минут до взрыва полицейский обнаружил следы взрывного устройства. Впоследствии правоохранители установили личности злоумышленников. По словам главы ведомства, вчера сотрудники криминальной полиции и внутренней безопасности Житомира провели около 40 обысков. В результате были обнаружены вещественные доказательства причастности к покушению на убийство работника правоохранительного органа.

"На сегодня задержаны пятеро лиц в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи готовят материалы, чтобы направить их в суд на рассмотрение по избранию меры пресечения. В отношении других участников группы - некоторые из них выехали с территории Украины в Российской Федерации и других стран. Но все дойдет до логического завершения. На такие дерзкие действия правонарушителей полиция Украины реагирует конкретно, жестко и мгновенно", - подчеркнул Князев.

По факту совершенного покушения на убийство работника правоохранительного органа следственным управлением полиции в Житомирской области, под процессуальным руководством областной прокуратуры, начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.


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