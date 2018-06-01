В Украину из Греции вернулись задержанные полтора года назад моряки

В Украину из Греции вернулись шестеро членов экипажа судно RS 300-97, которые полтора года назад были задержаны за контрабанду сигарет.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину. Длительная, сложная, но результативная работа консулов. Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким", - сообщил Климкин.