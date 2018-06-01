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В центре Харькова обнаружили зарезанного мужчину

Сегодня, 17:53 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня утром, в центре Харькова было обнаружено тело 46-летнего мужчины со следами насильственной смерти от ножевого ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Как сообщается, тело мужчины обнаружено возле квартиры по месту жительства погибшего.

"26 июня 2018 около 9:00 10 минут до Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что жильцы дома обнаружили тело своего соседа без признаков жизни", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела. Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.


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