В центре Харькова обнаружили зарезанного мужчину

Сегодня утром, в центре Харькова было обнаружено тело 46-летнего мужчины со следами насильственной смерти от ножевого ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Как сообщается, тело мужчины обнаружено возле квартиры по месту жительства погибшего.

"26 июня 2018 около 9:00 10 минут до Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что жильцы дома обнаружили тело своего соседа без признаков жизни", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и руководство отдела. Информация зарегистрирована в журнале единого учета Киевского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации данного события по Уголовному кодексу Украины.