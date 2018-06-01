В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как отмечается, 29-летний житель Харькова вербовал студентов для распространения на правом берегу Киева "метадона" путем "закладок", который заказывал по почте и хранил вне дома.

"Во время обыска работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривен", - говорится в сообщении. В настоящее время злоумышленник задержан, ему инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).