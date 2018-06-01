Денисова: если я не могу попасть к нашим заключенным в РФ, то и Москалькова не может

Уполномоченный Верховной Рады Украины Людмила Денисова подчеркивает, что доступ украинского и российского омбудсменов к находящимся в заключении соотечественникам должен происходить синхронно и на принципах взаимности. Об этом она заявила в эфире телеканала «112.Украина».

«Наш президент действительно выполнил все договоренности: он действительно снял запрет на въезд (российскому омбудсмену - ред) Татьяне Москальковой в Украину. Но все прочее требует синхронности и взаимности в действиях. Если я не могу попасть к нашим заключенным, то и госпожа Москалькова не может попасть к своим гражданам, которые находятся на территории Украины», - заявила Денисова.

Она пояснила, что все сроки касательно ее посещения были аннулированы накануне.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 25 июня заявляла о намерении посетить 26 июня россиянина Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева.

Украинский омбудсмен находится в России с 14 июня. Ей пока не удалось встретиться ни с кем из украинских политзаключенных.