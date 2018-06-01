УЗ назначила 11 дополнительных поездов ко Дню Конституции

"Укрзализныця" назначила 11 дополнительных поездов для путешествий во время праздничных выходных по случаю Дня Конституции Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", пишет РБК-Украина.

Отмечается, что также назначены дополнительные рейсы для трех графиковых поездов. В целом на протяжении выходных дней (28 июня - 1 июля) будет осуществлено 57 дополнительных рейсов.

Дополнительные поезда ко Дню Конституции

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля.

Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46. Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 25 июня и 1 июля.

Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53. Поезд № 249 Киев - Ивано-Франковск из Киева отправится в рейс 28 июня в 15:21 и прибытие в Ивано-Франковск в 04:58. В обратном направлении отправление из Ивано-Франковска 1 июля в 20:57 и прибытие в Киев в 10:28. Поезд № 177 Киев - Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля.

Отправление из Киева в 06:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43. Поезд № 162/161 Николаев - Киев осуществит рейс 2 июля.

Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14. Поезд № 205/206 Киев - Николаев будет курсировать 28 июня и 1 июля.

Отправление из Киева в 06:22 и прибытие в Николаев в 16:51. Обратно отправление в 10:12 и прибытие в Киев в 20:49. Поезд № 179 Киев - Днепр отправится в рейс 1 июля.

Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28. Поезд № 201 Днепр - Киев отправится 27 июня в 01:48 с Днепра и прибудет в Киев в 12:00. В обратном направлении 2 июля поезд отправится из Киева в 14:46 и прибудет к Днепру в 01:10. Поезд № 780/779 Винница - Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля.

Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08. Поезд № 231/209 Ивано-Франковск - Днепр отправится 28 июня в 15:42 из Ивано-Франковска и в 12:34 прибудет к Днепру. 29 июня в 16:30 поезд отправится в обратном направлении. Прибытие в Ивано-Франковск в 14:32. Поезд № 168 Львов - Одесса осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля.

Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.