» » Мариуполь: В инфекционное отделение поступают дети, искупавшиеся в море

Мариуполь: В инфекционное отделение поступают дети, искупавшиеся в море

Сегодня, 17:06 citynews.net.ua | Напечатать

В Мариуполе в инфекционное отделение городской больницы №4 доставляют детей, искупавшихся в Азовском море. Мариупольские мамы обеспокоены: дети, наглотавшись морской воды, попадают в инфекционное отделение. Только за утро воскресенья здесь приняли семеро маленьких пациентов.

Об этом рассказала врач детского инфекционного отделения Анастасия Шестакова, пишет 0629

Здесь в одной палате можно было увидеть детей, которых привезли с рвотой после купания в море. «Мы пришли с моря, и у моего ребенка началась рвота. Причем запах был, как у тухлой рыбы. Позже поднялась температура, и нам пришлось вызвать "скорую", таким образом мы и оказались здесь», – рассказала мама маленькой пациентки Оксана.

Еще одна мама Татьяна утверждает, что ее ребенок искупался в Азовском море, но в поселке Юрьевка, и тоже получил отравление. «Благополучно оздоровив ребенка на Азовском побережье, поехали "оздоравливаться" в инфекционное отделение. Вроде бы, дело обычное – может, съели что-то не то, но настораживает тот факт, что из шестерых человек в палате пятеро приехали после моря. Ситуация в соседних палатах – аналогичная. Мест уже не хватает, по 7 человек за день поступает. И все с "оздоровления". Хочется задать резонный вопрос: "Что ж в море-то скинули?". Если правда о прорыве городского коллектора, то почему тишина и море открыто?», – возмутилась она.

По словам врача детского инфекционного отделения Анастасии Шестаковой, сказать точно, было ли это отравление морской водой или нет, пока она не может. В то же время косвенно подтвердила, что в основном поступают пациенты, у которых наблюдается рвота. Это может быть характерно при отравлении водой.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:27

Российские оккупационные войска за день дважды нарушили режим прекращения огня

Сегодня, 17:46

СБУ разоблачила очередную попытку вербовки террористами "ЛНР"

Сегодня, 17:14

На дорогах Северодонецка появились предупреждающие надписи

Сегодня, 16:54

В СБУ уточнили количество заложников в ОРДЛО

Сегодня, 16:40

В Станице-Луганской приняли решение по выплатам переселенцам

Сегодня, 15:45

На Луганщине поселкового голову подозревают в служебном подлоге и нанесении ущерба государству

Сегодня, 15:28

С начала войны саперы ВСУ обезвредили более 206 тыс. взрывоопасных предметов

Сегодня, 14:45

В Минобразования рассказали о специфике вступительной кампании - 2018

Сегодня, 13:43

Военные задержали двух шпионов боевиков

Сегодня, 13:39

В оккупированном Алчевске из окна выпал 2-летний ребенок

Сегодня, 12:41

Силы ООС повышали боеспособность подразделений противовоздушной обороны

Сегодня, 12:36

В Свердловском районе мужчина погиб от удара молнией

Новости Украины:

Сегодня, 18:26

В Харькове мужчина расстрелял семью из-за долга в 100 тыс. долларов

Сегодня, 17:40

УЗ назначила 11 дополнительных поездов ко Дню Конституции

Сегодня, 17:06

Мариуполь: В инфекционное отделение поступают дети, искупавшиеся в море

Сегодня, 16:56

В Киеве похитили сына финансового атташе Ливии

Сегодня, 16:53

Украина направила РФ срочную ноту протеста

Сегодня, 16:41

В Одесской области будут судить участника НВФ «ЛНР»

Сегодня, 15:43

Сущенко просит Сенцова отказаться от голодовки

Сегодня, 15:22

Кабмин назначил Булатова заместителем председателя Госрезерва

Сегодня, 14:39

Задержанные украинские моряки в Крыму объявили голодовку

Сегодня, 13:13

Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине до 28 июня

Сегодня, 12:40

Депутат Запорожского облсовета насмерть сбил пьяного парня

Сегодня, 12:37

Украина – на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 