Мариуполь: В инфекционное отделение поступают дети, искупавшиеся в море

В Мариуполе в инфекционное отделение городской больницы №4 доставляют детей, искупавшихся в Азовском море. Мариупольские мамы обеспокоены: дети, наглотавшись морской воды, попадают в инфекционное отделение. Только за утро воскресенья здесь приняли семеро маленьких пациентов.

Об этом рассказала врач детского инфекционного отделения Анастасия Шестакова, пишет 0629

Здесь в одной палате можно было увидеть детей, которых привезли с рвотой после купания в море. «Мы пришли с моря, и у моего ребенка началась рвота. Причем запах был, как у тухлой рыбы. Позже поднялась температура, и нам пришлось вызвать "скорую", таким образом мы и оказались здесь», – рассказала мама маленькой пациентки Оксана.

Еще одна мама Татьяна утверждает, что ее ребенок искупался в Азовском море, но в поселке Юрьевка, и тоже получил отравление. «Благополучно оздоровив ребенка на Азовском побережье, поехали "оздоравливаться" в инфекционное отделение. Вроде бы, дело обычное – может, съели что-то не то, но настораживает тот факт, что из шестерых человек в палате пятеро приехали после моря. Ситуация в соседних палатах – аналогичная. Мест уже не хватает, по 7 человек за день поступает. И все с "оздоровления". Хочется задать резонный вопрос: "Что ж в море-то скинули?". Если правда о прорыве городского коллектора, то почему тишина и море открыто?», – возмутилась она.

По словам врача детского инфекционного отделения Анастасии Шестаковой, сказать точно, было ли это отравление морской водой или нет, пока она не может. В то же время косвенно подтвердила, что в основном поступают пациенты, у которых наблюдается рвота. Это может быть характерно при отравлении водой.