В Одесской области будут судить участника НВФ «ЛНР»

Прокуратура Одесской области по результатам специального предварительного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Одесской области, подозреваемого в участии в незаконных вооруженных формированиях «ЛНР».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сообщается, что досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины осуществляли следователи Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

«В течение июня 2014 – октября 2015 года, по данным следствия, житель Одесской области участвовал в боевых действиях в составе террористической организации "ЛНР". В частности, он осуществлял противостояние Вооруженным силам Украины в с. Чернухино Луганской области и в с. Металлист., г. Дебальцево Донецкой области», – отметили в прокуратуре.