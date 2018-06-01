Задержанные украинские моряки в Крыму объявили голодовку

Экипаж украинского судна ЯМК-0041, задержанного российскими силовиками у побережья аннексированного Крыма, объявил голодовку. Об этом написал в Facebook адвокат Эдем Семедляев.

На судне находятся четверо моряков и капитан.

«По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности», - сообщил Семедляев.

По его словам, к задержанным морякам не пускают адвокатов, на их жалобы не реагируют.

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041, на борту которого находились пять человек, было задержано в начале мая возле побережья Крыма по обвинению в незаконном вылове камбалы в исключительной экономической зоне РФ. Экипаж судна был доставлен в Крым.

МИД Украины направляло российской стороне ноту протеста в связи с задержанием рыбаков.

Украинская прокуратура открыла уголовное производство о захвате судна и незаконном лишении свободы членов экипажа.

Адвокаты сообщают, что направили заявления и жалобы на горячие линии ФСБ, в Главное пограничное управление Крыма, военную прокуратуру РФ, Севастопольский гарнизонный суд и Следственный комитет РФ. Ответов нет, отмечают юристы.