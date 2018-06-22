Синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности в Украине до 28 июня 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в период с 25 по 27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, а 26-27 июня и Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Высокая (4 класса) пожарная опасность ожидается сегодня, 25 июня 2018 года, в Киевской области: в районе Борисполя, Яготина, Фастова и Мироновки. "26-28 июня в районе Мироновки, Борисполя, Яготина, 26-27 июня и Фастова чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. 27-28 июня в районе Чернобыля высокая (4 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.