Депутат Запорожского облсовета насмерть сбил пьяного парня

Депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин насмерть сбил парня, перебегавшего трассу неподалеку от города.

Об этом Гришин написал на своей странице в Facebook.

"Вчера приблизительно в 21:50, под колеса моего автомобиля кинулся мужчина, который перебегал трассу обнаженным в запрещенном месте и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения", - написал депутат. По его словам, несмотря на то, что пострадавшего сразу же отвезли в областную больницу, медики не смогли спасти парня.

Как отметил Гришин, он добровольно прошел медицинские экспертизы, которые показали, что он был трезвым.