Взрыв в Одессе: открыто уголовное производство

В Приморском районе Одессы в ночь с 24 на 25 июня произошел взрыв легкового автомобиля, припаркованного на улице Троицкой, в результате чего пострадал 25-летний мужчина.

По факту взрыва, полиция открыла уголовное производство.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

"Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15 и ч.2 п.5 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент правоохранители устанавливают возможных свидетелей происшествия и принимают меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению указанного преступления.