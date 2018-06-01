Порошенко в Краматорске попросил всех спеть гимн перед представлением нового главы Донетчины

Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Краматорск Донецкой области для представления нового главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Александра Куця.

Выступление президента должно было начаться с воспроизведения гимна Украины, однако в здании обгосадминистрации не нашлось аудиофайла с гимном. Порошенко предложил присутствующим спеть гимн а капелла, пишут Новости Донбасса.