Геращенко заступилась за ученого Козловского, который пережил плен и лишился пенсии как переселенец

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала Кабинет министров пересмотреть процедуру верификацию выплаты пенсий переселенцам.

Во время часа вопросов к правительству она назвала «позорной» ситуацию с невыплатой пенсии освобожденному из плена «ДНР» ученому Игорю Козловскому, который также является переселенцем из Донецка.

«Есть какое-то постановление Кабмина, которая исключает ВПЛ-пенсионеров с выплаты пенсий, если они пресекают границу Украины», – отметила вице-спикер.

Геращенко пояснила, что Козловский действительно пересекал границу, потому что ездил в Лондон и Брюссель «рассказывать о пытках».

«Возможно стоит пересмотреть эту процедуру верификации ВПЛ до более гуманной?», – спросила вице-спикер.

Премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя ситуацию с верификацией, заявил, что эта специальная процедура необходима, так как «к большому сожалению, территории временно оккупированы».

«Мы рассмотрим этот конкретный случай [с Козловским] и определимся, что необходимо усовершенствовать», – добавил премьер-министр.