» » В Николаеве два водителя устроили стрельбу из-за места на парковке

В Николаеве два водителя устроили стрельбу из-за места на парковке

Вчера, 15:33 citynews.net.ua | Напечатать

Утром в четверг, 21 июня, в Николаеве на пересечении проспекта Центрального и ул. Садовой два водителя не смогли поделить место на парковке и стали решать проблему с помощью оружия.

Как стало известно местному изданию "Новости-N", водители автомобилей "Фольксваген" и "ВАЗ-2108" хотели припарковаться у гостиницы "Николаев" и, не поделив место, достали оружие травматического действия, произведя несколько выстрелов в воздух.

В это время у гостиницы около 60 детей ожидали автобус, который отвезет их в летний лагерь. Из-за стрельбы у детей началась паника, взрослые вызвали полицию.

Предварительно установлено, что у обоих водителей было разрешение на оружие.

В результате перестрелки никто не пострадал.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 20:00

ОБСЕ зафиксировало неотведенное вооружение в ОРДЛО

Вчера, 18:21

На Луганском направлении в штабе ООС фиксируют соблюдение режима тишины

Вчера, 17:13

Гендиректор: Авдеевский коксохомический завод на грани остановки

Вчера, 16:49

В Луганской области бывший зэк избил пасынка и посадил его на цепь

Вчера, 16:14

На Луганщине мужчина погиб от удара током

Вчера, 15:32

На Луганщине экс-депутату поссовета объявили о подозрении по факту участия в проведении «референдума»

Вчера, 15:07

В Рубежном зарегистрировали второй случай дифтерии в этом году в Украине

Вчера, 14:33

В районе ООС украинские военные ликвидировали одного боевика, еще 5 ранены

Вчера, 13:59

Военные будут восстанавливать разрушенный боевиками мост в Попаснянском районе

Вчера, 13:34

Командование РФ на Донбассе продолжает проводить пропагандистские массовые мероприятия

Вчера, 13:18

На Донбассе за сутки ранены 3 украинских военных

Вчера, 11:44

«Реал» хочет купить вратаря луганской «Зари»

Новости Украины:

Вчера, 19:44

В Украине с 1 июля вырастет пенсия

Вчера, 17:09

В Хмельницкой области мошенники выдают себя за руководителей прокуратуры

Вчера, 16:45

На трассе Киев-Харьков автобус столкнулся с внедорожником

Вчера, 16:10

По Украине объявлено штормовое предупреждение

Вчера, 15:33

В Николаеве два водителя устроили стрельбу из-за места на парковке

Вчера, 14:58

Порошенко снова позвонил Путину

Вчера, 13:58

Российский омбудсмен сравнила голодовку Сенцова с лечебной процедурой

Вчера, 13:33

Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности Украины

Вчера, 11:45

Денисова инициирует обращение в ЕСПЧ по поводу нарушения прав Сенцова

Вчера, 11:10

Удар Свитолиной признан лучшим моментом дня на турнире в Бирмингеме

Вчера, 10:41

В Киевской области произошел взрыв на АЗС

Вчера, 09:50

У киевлянина украли биткоины на 68 млн гривен

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 