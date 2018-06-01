Порошенко снова позвонил Путину

Порошенко снова позвонил ПутинуСегодня, 14:58
Президент Украины Петр Порошенко призвал российского коллегу Владимира Путина освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко провел телефонный разговор с Путиным.
Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.
Также Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части вопросов безопасности Минских договоренностей.
Была также отмечена важность активизации работы в нормандском формате с целью согласования концепции развертывания на оккупированной части Донбасса международной миротворческой миссии ООН как важного инструмента выполнения Минска.