Порошенко снова позвонил Путину

Президент Украины Петр Порошенко призвал российского коллегу Владимира Путина освободить украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, Порошенко провел телефонный разговор с Путиным.

Он также отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

Также Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части вопросов безопасности Минских договоренностей.