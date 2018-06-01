Верховная Рада приняла закон о национальной безопасности Украины

Верховная Рада приняла закон № 8068 о национальной безопасности Украины. "За" проголосовали 248 народных депутатов. Об этом сообщает "112 Украина".

Согласно документу, расходы на оборонный сектор составляют не менее 5% от запланированного объема ВВП, причем как минимум 3% - на финансирование сил обороны. Предполагается, что сектор безопасности и обороны - система органов государственной власти, которая в том числе включает госорганы специального назначения с правоохранительными функциями.

Законопроект вводит гражданский контроль сектора безопасности и обороны. Гражданские высокопоставленные лица (президент, парламент, правительство и другие), а также общественность имеют право контролировать сферу обороны. В частности, на что направляются деньги. Исключение - только проекты с грифом "государственная тайна".

Предполагается создание парламентского комитета, который будет контролировать деятельность госорганов спецназначения с правоохранительными функциями, правоохранительными органами и правоохранительными органами спецназначения.

Документ описывает, каким образом будут координироваться и подчиняться различные звенья сил безопасности и обороны.

Президент - верховный главнокомандующий. Он объявляет войну и вводит военное или чрезвычайное положение, принимает решение о всеобщей или частичной мобилизации, издает указы, директивы по вопросам обороны, возглавляет Совет национальной безопасности и обороны, назначает и увольняет секретаря СНБО и его заместителей, назначает/увольняет высшее командование ВСУ (по рекомендациям главнокомандующего) и проч.

В редакции к первому чтению значилось, что СНБО может предложить президенту создать Ставку верховного главнокомандующего. Затем Ставку заменили на "высший коллегиальный стратегический орган военного руководства обороной государства".