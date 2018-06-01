Денисова инициирует обращение в ЕСПЧ по поводу нарушения прав Сенцова

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова инициирует обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ситуацией с политзаключенным Олегом Сенцовым. Об этом Денисова сообщила в своем Facebook.

Денисова отметила, что украинская сторона на сегодня не имеет достоверной информации о состоянии здоровья Сенцова, который более месяца назад объявил голодовку.

Кроме того, есть основания полагать, что его принудительно кормят, что является нарушением прав человека. "Поэтому я обратилась к заместителю министра юстиции Украины Ивану Лещине с просьбой внести заявление в Европейский суд по правам человека о нарушении прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам", - отметила Денисова.