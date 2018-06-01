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В Киеве ограничат движение по мосту Патона

Сегодня, 17:55 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве ограничат движение по мосту Патона До 30 августа 2018 года будет ограничено движение по мосту Патона в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевавтодор" в Facebook.

"Вниманию участников дорожного движения! Движение транспорта по мосту им. Е.А. Патона частично ограничено!", - говорится в сообщении.

Движение ограничат в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В компании пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

"По причине значительного количества выполняемых работ под пролетным строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершения работ запланировано 30 августа 2018", - уточнили в "Киевавтодоре" и попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.


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