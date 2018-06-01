Комитет поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей

Комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую - в Кропивницкую. Декоммунизацию не остановить", - сообщил Вятрович.