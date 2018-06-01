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Порошенко считает, что новый закон о ВСУ повысит мотивацию для прохождения воинской службы

Сегодня, 16:11 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы", передает “Gazeta.ua”.

"Этот закон позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы", - говорится на сайте пресс-службы президента.

Закон вносит изменения в законы Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О воинской обязанности и военной службе", "Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины".

Принятые изменения позволяют повысить возраст принятия граждан в высшие военные учебные заведения с 23 до 30 лет.

Также закон повышает до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин.

В особый период военную службу по новому контракту можно проходить от 1 до 10 лет. Это будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактом.

Новый закон дает возможность освободиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжена после окончания его срока в особый период. Это же касается военнослужащих, заключивших контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

Закон также предоставляет возможности военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождения службы.

Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок


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