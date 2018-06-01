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В Мариуполе будет реализовываться программа ЕС по борьбе с коррупцией

Сегодня, 14:55 citynews.net.ua | Напечатать

Мариуполь вошел в пятерку городов, в которых будет реализовываться Программа «Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине». Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что город один из первых, с кем подписан Меморандум о сотрудничестве по программе «Антикоррупционная инициатива Европейского Союза в Украине» (EUACI). Это программа технической помощи Украине со стороны ЕС в сфере борьбы с коррупцией. Рассчитана она на три года.

«Меморандум предусматривает сотрудничество между двумя сторонами в рамках проекта EUACI "Города Добродетели". Проект направлен на оказание помощи местным органам власти в уменьшении рисков коррупции, а также будет способствовать большему привлечению граждан к контролю за органами власти», – отметили в пресс-службе.

В горсовете также напомнили, что в феврале текущего года Программа была представлена ​​в Мариуполе.

«И после анализа городов Украины, Мариуполь вошел в пятерку лидеров по прозрачности и стремлению к развитию», – отметили в пресс-службе.

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко рассказал руководителю программы Эци Ткешелашвили о том, какие шаги уже сделаны в Мариуполе в направлении искоренения коррупции. Она в свою очередь подчеркнула, что задача Программы – усилить те процессы в области прозрачности, которые уже стартовали в Украине. И отметила, что Мариуполь интересен тем, что динамично развивается, а не проблематичен по сравнению с другими городами, в части борьбы с коррупцией.

«Результатом сотрудничества должно стать, то что изменения должны быть ощутимы горожанам в повседневной жизни. Важно в процессы включать общественность. Это должна быть синергия общественности и городской власти», – сказала Эка Ткешелашвили.

В рамках реализации программы в городе будут внедряться такие ключевые инструменты: открытый бюджет; электронный портал, где будут отражены планы города и будущие закупки; системный подход к управленческой деятельности города; изменения в сфере образования города – горожане должны знать, куда расходуются бюджетные средства и деньги, собранные родителями.

«Мы хотим создать систему, которая позволит работать Мариуполю в автономном режиме, независимо от того, кто руководит городом. Направлена ​​она на открытость и прозрачность. Это должно касаться и коммунальных предприятий», – подытожил городской голова Мариуполя.


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