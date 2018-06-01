В аннексированном Крыму прошли очередные обыски

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности России провели обыски в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

"Поступило сообщение о том, что в Алупке после обыска в домовладении Наджие Кайданову увезли в управление ФСБ. Супруг уехал вместе с ней для безопасности и сопровождения. Также к зданию ФСБ выехал отец Наджие", - говорится в сообщении. Как отмечается, в ходе обыска была изъята вся техника, на данный момент связи с Наджие и ее мужем нет.