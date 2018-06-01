Аваков предлагает вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров.

Об этом он заявил на заседании правительства, передает РБК-Украина.

В частности, Аваков напомнил, что ранее контрабанда товаров была декриминализована. "Сейчас мы чуть ли не единственная страна в Европе, где контрабанда декриминализована. Этому нужно положить конец. Я думаю, что мы должны подать в Раду законопроект и снова признать контрабанду уголовным преступлением", - заявил Аваков.