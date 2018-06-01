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Как создать гармоничный интерьер? 7 правил

Вчера, 23:41 citynews.net.ua | Напечатать

Гармоничный дизайн может быть организован только при соблюдении ключевых правил его обустройства. Безусловно, самое основное - это личные чувства и желания. Тем не менее, чтобы они не привели вас к хаотическому интерьеру, который будет лишь утомлять, надо знать всего 7 правил обустройства собственного дома.

 

Мебель

Большую часть бюджета необходимо выделить на изготовление мебели и приобретение основных предметов и частей интерьера, которые долгое время будут служить украшением дома. Это может быть дорогой ковер, красивый и удобный диван или добротный обеденный стол.

Цветовое решение

Используйте для оформления яркие цвета - нейтральные краски быстро надоедают. Тем более что любой цвет стоит одинаково. Добавить окраски можно текстилем, яркой мебелью, аксессуарами и т.д.

Во всем - в меру

И избыток, и недостаток мебели - это всегда некрасиво и неудобно, нужно найти золотую середину.

Свет и тень

Сделайте акцент на лучших частях комнаты и предметах мебели, пользуясь светом и расстановкой, и отвлекая внимание от неприглядных элементов, задрапировав их под цвет стен.

Покрытие пола

Важная деталь интерьера - покрытие пола. Паркет, плитка и ковры могут стать украшением интерьера или испортить его.

Фактура

Шторы на окнах, скатерти, обивка диванов, подушки на них и другой текстиль формирует настроение в комнате. Несколько составляющих текстиля, которые можно систематически менять, будут способствовать постоянному обновлению интерьера, и создавать свежий вид в комнате.

Универсальность интерьера

Несомненное преимущество повседневного интерьера - его разносторонность и сочетаемость с различными вещами. Очень ценятся универсальные предметы и части интерьера. В частности, стулья, которые прекрасно подходят и к обеденному столу, и к письменному секретеру, и к книжному шкафу или камину. 


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