Суд Хмельницкого взял под стражу юношу, который напал с ножом на ребенка

Следственным судьей Хмельницкого городского районного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей местного жителя, который напал с ножом на малолетнего ребенка. Об этом сообщает сайт "Судебная власть Украины".

"Следственным судьей Хмельницкого горрайонного суда была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей жителю города Хмельницкий, 1999 года рождения, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15, п. 2 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка)", - говорится в сообщении.

Так, юноша подозревается в том, что находясь в подъезде одного из домов с ножом напал на малолетнего ребенка, нанося ему удары по туловищу, однако "не смог совершить всех действий для доведения преступления до конца", поскольку этому помешала мать ребенка.

В судебном заседании подозреваемый сообщил, что обстоятельств изложенных в сообщении о подозрении не помнит. Кроме того, судом также назначено проведение судебной психологическо - психиатрической экспертизы на предмет выяснения психического состояния подозреваемого.