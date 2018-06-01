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На учениях в Черниговской области резервист покончил с собой

Сегодня, 12:27 citynews.net.ua | Напечатать

На учениях "Пивнична фортеця", которые проходят в Черниговской области, сегодня утром, 19 июня 2018 года, резервист покончил с собой.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Пивнич" в Facebook.

"К сожалению, сегодня утром на территории палаточного городка учений "Пивнична фортеця" произошло печальное событие: умер мужчина, который накануне вечером приехал на учебу. Трагедия произошла около 4.15 утра.

Предварительный вывод служебного расследования - самоубийство", - говорится в сообщении. Как отмечается, резервисты и командир подразделения, которые ночевали с погибшим в одной палатке, сообщили, что мужчина прибыл в лагерь вчера вечером, 18 июня, на ужине, и во время сна вел себя спокойно. В настоящее время по указанному факту проводится расследование.


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