В Одессе правоохранители задержали этническую группировку фальшивомонетчиков

В Одессе правоохранители пресекли деятельность этнической преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении поддельных банкнот отечественной и основных зарубежных валют. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Во время обысков у фальшивомонетчиков изъято так называемую "куклу" на сумму 500 тысяч долларов и неразрезанный лист поддельных гривневых купюр. Задержаны четверо участников группировки", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что по результатам проведенных оперативных закупок правоохранители приобрели у злоумышленников 1,5 тыс. тысячи поддельных долларов и 9 тыс. фальшивых евро. Главарем группировки, который организовал его деятельность, оказался задержанный следственного изолятора, который находится там за ранее совершенные преступления. За организацию банды фальшивомонетчиков он получит дополнительный срок заключения.