» » В Одессе правоохранители задержали этническую группировку фальшивомонетчиков

В Одессе правоохранители задержали этническую группировку фальшивомонетчиков

Вчера, 16:05 citynews.net.ua | Напечатать

В Одессе правоохранители задержали этническую группировку фальшивомонетчиков В Одессе правоохранители пресекли деятельность этнической преступной группировки, которая специализировалась на изготовлении поддельных банкнот отечественной и основных зарубежных валют. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Во время обысков у фальшивомонетчиков изъято так называемую "куклу" на сумму 500 тысяч долларов и неразрезанный лист поддельных гривневых купюр. Задержаны четверо участников группировки", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что по результатам проведенных оперативных закупок правоохранители приобрели у злоумышленников 1,5 тыс. тысячи поддельных долларов и 9 тыс. фальшивых евро. Главарем группировки, который организовал его деятельность, оказался задержанный следственного изолятора, который находится там за ранее совершенные преступления. За организацию банды фальшивомонетчиков он получит дополнительный срок заключения.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:21

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли почти 42 тыс. человек

Сегодня, 10:19

Оперативники фискальной службы Луганщины выявили нелегальную АГЗС

Сегодня, 09:56

В Донецкой области боевик "ЛНР" сдался украинской полиции

Сегодня, 09:00

За ночь боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

Вчера, 18:40

В Украине вступил в силу закон об ООО и ОДО

Вчера, 17:58

Канада готова передать Украине оружия на 10 млн долларов

Вчера, 17:47

Суд займется соорганизатором «референдума» в Новопсковском районе

Вчера, 16:58

Сотрудники «ЛЭО» пикетировали Северодонецкую ТЭЦ и "Азот"

Вчера, 16:08

В ОРЛО сгорели 12 дачных домов

Вчера, 15:09

Противовоздушная оборона зафиксировала 4 попытки боевиков запустить беспилотники

Вчера, 14:54

Украина настаивает на допуске омбудсмена ко всем политзаключенным в России

Вчера, 13:35

РФ наращивает присутствие в Азовском море

Новости Украины:

Сегодня, 11:00

В Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда

Сегодня, 10:50

СБУ разоблачила международную платежную систему на сотрудничестве с санкционной российской компанией

Сегодня, 10:22

Авдеевским ветеранам назначили пожизненные стипендии

Сегодня, 09:13

К концу недели в Украине существенно похолодает

Вчера, 18:38

Харьковская студентка, выложившая видео с убийством котенка, отделалась штрафом 5 тыс. грн

Вчера, 17:59

В Харькове полиция расследует обстоятельства отравления 13-летней девочки

Вчера, 17:52

МИД запустил сервис онлайн-мониторинга кризисных явлений для украинцев в путешествиях

Вчера, 16:57

В Киеве задержали аферистку за продажу двух чужих квартир

Вчера, 16:05

В Одессе правоохранители задержали этническую группировку фальшивомонетчиков

Вчера, 15:19

Экс-игрок «Динамо» бесплатно перешел в «Шахтер»

Вчера, 13:50

В Ровенской области возник пожар на стеклозаводе

Вчера, 13:01

Оккупанты проводят очередные обыски у крымских татар

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 